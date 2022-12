Amichevoli | la Roma ko con il Cadice Ma torna Karsdorp Torna la pace con Mou?

Sport Mediaset

In campo, invece, sembra la solita laanche se con diverse attenuanti vista la differenza di condizione fisica tra le due squadre. Gli spagnoli sono molto più avanti e lo dimostrando gestendo i ...Ad Albufeira lagioca la prima delle tredel suo ritiro in Portogallo. E perde contro gli spagnoli del Cadiz, penultimi in Liga, evidentemente più avanti a livello fisico e più pericolosi dei ... Amichevoli: la Roma crolla col Cadice, Alcaraz e Bongonda stendono Mourinho - Sportmediaset La Roma vola in Portogallo e arriva la prima brutta sorpresa per José Mourinho: tonfo giallorosso nella prima amichevole ...Giallorossi con un uomo in meno per quasi tutta la partita per il rosso diretto a Vina, vincono Lazio e Atalanta ...