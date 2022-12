Addio a Sinisa Mihajlovic | la punizione più bella della storia

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è morto. Quattro parole che, per chi ama e segue il calcio, hanno poco senso. L'ex giocatore, l'ex campione, l'ex allenatore e "guerriero", aveva 53 anni e si è dovuto arrendere a ...

La Repubblica

LEGGI L'ARTICOLO -Mihajlovic, ha lottato fino all'ultimo contro la malattiaQuesto l'sui social del Bologna calcio dell'ex allenatore rossoblùMihajlovic, stroncato a 53 anni dalla leucemia. " Non solo il club, ma tutta la città lo ha accompagnato per quanto ... Addio Sinisa Mihajlovic, gli ultimi mesi della battaglia La notizia della morte dell'allenatore serbo ha colpito profondamente il mondo del calcio e dello sport, così come quello della politica e dello spettacolo ...Mihajlovic, messaggio di addio della famiglia dell'ex calciatore ed allenatore serbo: "Resterai sempre con noi, vivo con tutto l’amore che ci ha regalato" ...