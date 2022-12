Agenzia ANSA

...bisogno del vostro aiuto ora per superare l'inverno. Si tratta della fornitura di elettricità per un valore di circa ottocento milioni di euro". Lo ha detto Volodymyrai leader Ue. .Ci sono stati esempi come quello di, che è apparso in una 'scatola', ma si trattava di un ... con strumenti molto più leggeri, eanche una versione del nostro software migliorata per ... Zelensky a Ue, abbiamo bisogno di 2 mld metri cubi di gas - Europa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Zelensky: "Abbiamo sviluppato una 'formula per pace' con tutto ciò che è necessario non solo per porre fine a questa guerra" ...