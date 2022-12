Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022)DEL 15 DICEMBREORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI APRILIA PERMANGONO CODE TRA CAMPOVERDE E VIA MASCAGNI IN DIREZIONE. E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA-FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR, SULLA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA CASTEL GIUBILEO E LA TANGENZIALE EST; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE ...