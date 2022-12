Today.it

... anzi, all'interno del Parlamento Europeo questo viene ritenuto un "settore" ed anche stata suggerita la creazione di unannuale per sostenere questa industria. Prima di salutarci ...Ascoltare oggi la sua esperienza è stato un grande onore e uninsegnamento per chi sta ... Andrea Cisternino ha ricordato che nel 2013 è stato insignito delnazionale 'Agenda rossa ... Un premio importante per Mara Venier: "Sono commossa" Un premio speciale per la ballerina di Polla affetta dalla sindrome di down. Un sogno che Luigia custodisce da sempre ...Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, ha ricevuto il premio alla carriera nell'ambito della settima edizione del Premio Roma svoltosi stam ...