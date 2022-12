Totti | ' Vorrei parlare con Spalletti | è uno dei migliori Zaniolo non ha la testa giusta'

Siamo la Roma

Da tifoso l'avrei ritirata immediatamente, da giocatore invece spero che un giorno arriverà uno più forte di". Stoccata a Zaniolo Dalla stanza dell'albergo scelto per il suo soggiorno in ...Rivedi qualcosa diin tuo figlio 'Io sono come mio padre, non gli faccio mai un complimento. Ha buone prospettive ma dipende tutto da lui. Quando vedi un figlio che ha voglia di combattere e ... Totti: "Vorrei riparlare con Spalletti. Zaniolo Gli manca la testa. Il ... Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato al canale Twitch 'BepiTv1': "Maradona è il calcio, Messi è il più forte al mondo ma è sotto Maradona.Francesco Totti è intervenuto in diretta su Twitch sul canale BepiTv. Queste le parole dell'ex capitano giallorosso con riferimenti a Spalletti, Mourinho ...