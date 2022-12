Terminator | Destino Oscuro | James Cameron sul flop Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton sono troppo vecchi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 dicembre 2022)ha voluto parlare in maniera molto onesta delal box office di, film uscito nel 2019, spiegando di aver avuto molti battibecchi con Tim Miller. Uscito nelle sale nel 2019,è stato un tentativo per cercare di ravvivare il franchise di, facendo tabula rasa del passato e proponendosi come sequel diretto dello storico film uscito nel 1992. Il nuovo capitolo si è però rivelato unal box office. Secondo, le ragioni dell'insuccesso sarebbero imputare all'età ormai avanzata delle star del film,...