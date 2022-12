Supplenze docenti | nuove nomine da GPS 2022 con algoritmo | gli ultimi bollettini

(Di giovedì 15 dicembre 2022)anno scolastico/23: la pubblicazione deicon inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

... sono quasi 100 mila cattedre in organico di fatto, che pur essendo nel 90% dei casi libere e vacanti vengono considerate per legge utili solo alleannuali fino al 30 giugno dell'anno ...Lesono tutte pienamente utili alla ricostruzione di carriera: lo ha ribadito la sezione ... Consigliamo tutti coloro, anche tra i, che vogliono recuperare il maltolto e salire di ...Elenchi aggiuntivi I fascia Gps, espressione 150 preferenze e graduatorie regionali sostegno saranno gli appuntamenti per i docenti precari.(Teleborsa) - Aumenta l’organico di diritto di sostegno: nell’anno scolastico in corso si è arrivati a 117.170 posti, con un incremento di 11 mila cattedre rispetto allo scorso anno, così come previst ...