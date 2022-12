Snowboardcross | Cervinia 2022 | sette azzurri superano le qualificazioni | bene Visintin e Carpano

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ottima prova per glial via delledella tappa di coppa del mondo didi scena a. In campo maschile, Omarottiene il nono tempo nel primo round con un buon 49.67 che lo proietta già in finale domani.anche Lorenzo Sommariva, sedicesimo con il crono di 50.18 e anche lui promosso alla finale di domani. Altri treaccedono alla lotta per i punti di venerdì mattina, lo fanno passando dal secondo round: si tratta di Filippo Ferrari, Michele Godino e Niccolò Colturi, tutti quanti dentro ai 32 per il rotto della cuffia. Spostandoci in campo femminile, due azzurre approdano in finale tramite il secondo round: si tratta di Caterina, dodicesima in 55.82 e Sofia ...