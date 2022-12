Serie B | inviate alla Figc delle proposte per la sostenibilità ed il rilancio del sistema

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Con una nota ufficiale, la LegaB ha comunica il contenuto del documento condiviso in Consiglio della LegaB e inviato in mattinataFederazione in vista del Consiglio federale del 19 dicembre: “Una riforma a 360 gradi che non riguarda solo l’ordinamento dei campionati ma anche ladel, attraverso un processo che conduca verso un calcio sempre più evoluto, immersivo, capace di esprimere gestioni razionali e virtuose, unche generi dunque maggiore efficienza, un upgrade di competitività e una crescita dell’appeal. Condizioni ideali per il coinvolgimento totale dei tifosi mirato alle giovani e giovanissime generazioni. Proprio la LegaB infatti ha chiesto e ottenuto l’inserimento nell’Ordine del giorno della discussione ...

picenotime.it

È stata infatti svelata una campagna di phishing che attraverso unadi e - mailda un account Microsoft fasullo, invitava i destinatari a prendere parte a un " memory board interattivo "...Oltre al mezzo in sé, però, è necessario essere in regola con tutta unadi adempimenti. Ne ... Manovra 2023, quali debiti finiranno in rottamazione Le cartelle esattoriali che sono state... Consiglio Lega Serie B, inviate proposte alla Figc per riforma del calcio italiano. Fari puntati sulla sostenibilità Una riforma a 360 gradi che non riguarda solo l’ordinamento dei campionati ma anche la sostenibilità del sistema,.Consiglio Lega Serie B, inviate proposte alla Figc per riforma del calcio italiano. Fari puntati sulla sostenibilità - picenotime.it - IT ...