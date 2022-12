Sanate le vulnerabilità dei Pixel 6 e 7 grazie alla QPR2 Beta 1 di Android 13

Leggi su tuttoandroid

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Per quanto ci si possa impegnare, non tutte le ciambelle riescono col buco e lo stesso vale anche per i codici di programmazione, che spesso presentano bug potenzialmente pericolosi, almeno sinché non vengono risolti. Esattamente come accaduto per alcuni exploit rilevati nei driver delle GPU Mali. Le scorse settimane, il team Project Zero di Google L'articolo proviene da Tutto