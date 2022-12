Roma sbarcata a Faro Mourinho non risponde ai cronisti portoghesi

ilmessaggero.it

Inviato a FARO (Portogallo) - Laè pronta vivere il suo terzo ritiro in Portogallo. La squadra giallorossa èalle 17.30 all'aeroporto di Faro per una settimana di preparazione atletica e tattica e tre amichevoli per ...... non appenaall' aeroporto . Dopo l'impegno di lavoro a Riyadh, in Arabia Saudita, Madalina Ghenea era diretta aper ricevere un premio alla carriera. Si parla della serata del ... La Roma è sbarcata a Faro, al via il ritiro. Per Mourinho suggestione da ct del Portogallo, ma alle domande no Il tecnico è il prescelto per la panchina del Portogallo La #ASRoma è sbarcata in Portogallo, ed è delirio per #Mourinho. Il tecnico assediato dalle televisioni portoghesi per la panchina dell ...Prende il via il ritiro della Roma in Portogallo, in Algarve. Da oggi, per una settimana, i giallorossi prepareranno il rientro in Serie A e la prima partita contro il Bologna. Assieme ...