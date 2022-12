Profezia Maya si avvererà prossimo Natale | 2012 decodifica errata

Leggi su lucascialo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In molti ricorderete ciò che accadde dieci anni fa, quando venne attesa una delle tante fine del Mondo annunciate. Ovvero la, che scatenò film, canzoni, meme. Laavrebbe dovuto avverarsi il 12 dicembre, ma, per fortuna, non accadde nulla. Come prevedibile. Tuttavia, a 10 anni da quel sospiro di sollievo, torna L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.