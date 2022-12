Pensioni | accordo sull’aumento da gennaio ma non per tutti

Leggi su consumatore

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In arrivo novità per alcuni pensionati e non si tratta soltanto dell’aumento previsto dalla rivalutazione degli assegni all’inflazione Prosegue il confronto nella maggioranza di governo per chiudere la quadratura sulla manovra. La legge di bilancio va approvata entro il 31 dicembre 2022 per evitare l’esercizio provvisorio che sospenderebbe diversi provvedimenti finanziari riducendo l’amministrazione pubblica alle L'articolo proviene da Consumatore.com.