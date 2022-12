Pensione Quota 103 | come funziona La guida

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La Manovra di bilancio 2023, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, ripropone per l’anno a venire il meccanismo del pensionamento anticipato, dopo “100” con 62 anni di età e 38 di contributi (biennio 2019 – 2021) e “102” caratterizzata da 64 anni di età e 38 di contributi (anno 2022). Questa volta, tuttavia, il disegno di legge prevede la possibilità di accedere allacon un diverso mix di anzianità anagrafica e contributiva, la cosiddetta103.A stabilirlo è l’articolo 53 “Disposizioni sul trattamento dianticipata flessibile” di cui al Titolo IV “Lavoro, famiglia e politiche sociali”, Capo I “Lavoro e politiche sociali” del testo approvato dall’esecutivo Meloni nel Consiglio dei ministri datato 21 novembre 2022.La norma in ...

