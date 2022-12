Passione montagna e informatica | così è nato «Potatrek»

Architectural Digest Italia

... Denny Calovi, Paolo Rota, Mattia Fravezzi, Antonio Sciarretta e Renato Nerini provenienti da ambienti diversi, ma con unacomune: l'amore per il proprio territorio e per la. '......ed energia di ! In effetti, la grande monografia - edita da Phaidon - dedicata al ... questo libro ti porta in viaggio con mappe illustrate per attraversare passi diinnevati e lungo ... La casa/atelier dell'alpinista e pittrice Riccarda de Eccher Oltre 162mila famiglie italiane, per la prima volta, vivranno un’esperienza di soggiorno in montagna mentre oltre 3 milioni si appresteranno più in generale a cimentarsi in un’attività outdoor in quot ...Il premio. L’idea maturata nel primo lockdown del 2020 ha vinto nella categoria «Volontariato giovanile». La giuria: competenze a disposizione del territorio. «Potatrek è un gruppo di giovani che a pa ...