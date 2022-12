Mondiali Qatar 2022 | Lula | “Buona fortuna per domenica agli amici Fernandez e Macron”

la Repubblica

Brutta disavventura per Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo in. L'indomani della vittoria dell' Argentina per 3 - 0 contro la Croazia , la coppia - in uscita libera - si sarebbe fermato in un centro commerciale di Doha in cui, all'interno di un bar, ha ...La Rai ha comunicato la coppia di telecronisti per la finale deidi calcio inin programma domenica 18 dicembre: saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro . Non ci sarà dunque Lele Adani . L'opinionista sportivo h a commentato molte gare dei ... Mondiali Qatar 2022, le news di oggi. Francia batte il Marocco e va in finale contro l'Argentina - Calcio Le semifinali dei Mondiali di Qatar 2022 ci hanno regalato spettacolo e soprattutto una delle più prestigiose finali nella storia dei Mondiali: all'ultimo atto si sfideranno l' Argentina di Lionel Sca ...Tutti pazzi per Sofyan Amrabat: dopo i Mondiali in Qatar, c’è la fila per il centrocampista offensivo della Fiorentina Tanto interesse per Sofyan Amrabat: i Mondiali in Qatar, dove ha raggiunto la ...