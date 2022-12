L' impegno e gli obiettivi di Engineering

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) -, attiva nella digitalizzazione dei processi di aziende e Pa, pubblica il Micro Data Center Micro Data Center per la prima volta sottoposto al processo di revisione volontaria da parte di un ente terzo, Deloitte, che ha così potuto verificare, per le Società del Gruppo appartenenti al perimetro italiano, in modo oggettivo l'nelle politiche di sostenibilità del Gruppo e la loro compliance con lo standard Gri (Global Reporting Initiative, Opzione Core). Il nuovo Bilancio racconta e rendiconta i principali risultati raggiunti nel 2021 dal Grupponei tre ambiti Esg e in coerenza con gli Sdgs definiti dall'Agenda 2030 dell'Onu, e anticipa gli impegni futuri illustrando alcuni risultati già raggiunti nel 2022. “I tempi che stiamo vivendo sono purtroppo segnati da emergenze di ordine ...

CorCom

...in modo pieno e convinto allo sforzo europeo e internazionale a sostegno di Kiev 'l'a ... durante la quale hanno convenuto di accelerare e intensificareforzi per: ridurre la domanda di ...attori locali e regionali non sono motivati a svolgere un ruolo costruttivo e di guida nella politica, ma hanno piuttosto unpassivo versoassetti di governance, che sono visti come ... Digital transformation, Iorio: “L’Italia è pronta ma serve più impegno sulle competenze” Il cantautore pugliese è il primo a realizzare una canzone nella Lingua di segni. Che mostra in anteprima su Oggi ...Cultura: Venerdì 16 e sabato 17 dicembre tornano gli Stati Generali della Letteratura del Sud di Salerno Letteratura. Il tema scelto per la..