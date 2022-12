Le cronache di Spiderwick | Jack Dylan Grazer | star di Shazam! | nel cast della serie

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L'attorefarà parte delLedi, progetto tratto dai popolari romanzi., giovane protagonista di, è entrato nelLediche verrà realizzata per la piattaforma Disney+. Il progetto è un adattamento dei popolari libri per ragazzi scritti da Holly Black e Tony DiTerlizzi, già approdati sul grande schermo con un film che non ha, tuttavia, dato il via a una nuova saga cinematografica.- Lesegue la famiglia Grace - composta dai fratelli ...