I migliori consigli per i regali di Natale che migliorano la sicurezza e la privacy

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Grazie a un decennio o più di violazioni dei dati di grandi nomi, scandali globali sullae legislazione sui diritti dei consumatori come il GDPR, oggi siamo tutti più consapevoli dei problemi diinformatica e. E ora che molti di noi lavorano di più da casa e le nostre vite personali e lavorative hanno iniziato a confondersi , la posta in gioco è sicuramente aumentata. I nostri dati personali sono di grande valore non solo per inserzionisti e broker di dati, ma, cosa ancora più preoccupante, per i criminali informatici. Sfortunatamente, ci sono molti modi in cui le persone malvagie possono impossessarsene. Potrebbero utilizzare attacchi di phishing per prenderci di mira direttamente. Possono nascondere malware che rubano informazioni in app mobili , torrent di gioco o altri software dall’aspetto ...