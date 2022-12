I biglietti per Milan-Torino

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’A.C.comunica che saranno in vendita da domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 12.00 i tagliandi del settore ospiti (Terzo Anello Verde – Away Fan) per la partita, che avrà luogo mercoledì 11 gennaio alle ore 21.00 presso lo stadio Meazza dio. Il prezzo deidi settore ospiti è di € 14 e potranno essere acquistati sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. Per acquistare idel settore ospiti è necessario essere titolari della tessera del tifoso delFC. Fonte articolo e foto: www.fc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

