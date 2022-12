GF VIP | chi sono i nuovi concorrenti? Da Nicole Murgia a Davide Donadei | quando entrano nella casa

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo l’entrata ‘lampo’ di Riccardo Fogli, che è statodel GF VIP meno di 24 ore ed è stato squalificato per la bestemmia, e l’ingresso di Milena Miconi, showgirl e conduttrice italiana, ladi Cinecittà è pronta ad accogliere‘vipponi’. E nuove storie di vita. Il Grande Fratello Vip, infatti, continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, tra amori che nascono, strategie, ‘frecciatine’ e tante, forse troppe, discussioni. Ma chi entrerà in gioco e porterà scompiglio? Qualche indiscrezione c’è, ma per la conferma ufficiale sui nomi bisogna portare pazienza e aspettare. L’attesa, però, ne varrà sicuramente la pena! Tredel GF VIP Alfonso Signorini, padrone indiscusso della trasmissione, ...

