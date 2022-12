«Enzo Iacchetti indisposto» Stasera non ci sarà a “Striscia la Notizia”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) News Tv. La voce sta girando in questi ultimi minuti.non sta bene enonal fianco di Ezio Greggio per il solito appuntamento serale con “La”. Ecco chi lo sostituirà dietro al bancone di. >>, com’è cambiata la sua vita dopo il Covid: il racconto lascia senza fiatononpresente al solito appuntamento serale di “La”. E’ infatti merso dai social chenon sta bene per la precisione “causa indisposizione” e quindi al suo posto ci ...

Libero Magazine

All'inizio di questa settimana la storica coppia formata da Ezio Greggio edè tornata dietro il bancone di Striscia la Notizia , prendendo il testimone di Sergio Friscia e Roberto Lipari. Un grande ritorno, che segna il 28esimo anno dei due alla conduzione del ...'E' lui o non è lui Certo che è lui', questa sera a Striscia la notizia si ricompone la strana e iconica coppia degli anni '80 Enrico Beruschi e Ezio Greggio . Causa indisposizione dil'attore e volto storico di 'Drive In' condurrà il tg satirico di Antonio Ricci. Masterchef Italia: questa sera al via la nuova edizione. Si apre con le selezioni dei nuovi aspiranti ... A Striscia cambia (ancora) tutto. Ma la super-coppia durerà poco Stasera infine sostituirà Enzo Iacchetti per un ritorno in grande stile. Tornato a Striscia la notizia soltanto da lunedì il co-conduttore deve già subire una battuta d’arresto. C’è da dire che già ...Per la puntata del 15 dicembre Enzo Iacchetti non potrà essere presente a Striscia la Notizia. Lo sostituisce il comico Enrico Beruschi.