Droga e soldi in casa | teste in aula davanti al gip

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua il processo a Daniele Pizzone, 27 anni, di Benevento, l’uomo arrestato dai Carabinieri di San Giorgio del Sannio il 12 settembre 2019, ed accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione attualmente è ai domiciliari. All’epova dei fatti all’esterno di un’abitazione in via Valfortore al rione Ferrovia i Carabinieri avevano rinvenuto circa 81 grammi di cocaina e crack nascosti in uno scolo d’acqua di un muro di cinta. All’interno dell’abitazione, invece i militari avevano rinvenuto anche 20mila euro in una scatola sopra a uno scaffale. Nell’udienza di questa mattina presso il Tribunale di Benevento, dinanzi al giudice Salvatore Perrotta, sono stati ascoltati i carabinieri che aveva eseguito il blitz. Ihanno raccontato la vicenda e hanno risposto alle domande della difesa e del Pubblico ...