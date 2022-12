Cucci racconta | «Cairo mi disse “La Juve certe cose non le ha fatte da sola”»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Italo, editorialista Corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Napoli dove ha parlato dei Mondiali «Ho vissuto questo Mondiale in poltrona, con un bicchierino vicino e tanto divertimento. Mi auguro che Mancini non si perda la finale, c’è sempre qualcosa da imparare dagli altri». Più forte Messi o Mbappé? «So che in genere, in questi tempi e da queste parti, si dice sempre Messi. Mi sono raccomandato di non fare troppi paragoni con Maradona che non c’entra niente. Devo dire la verità: la freschezza della Francia di Mbappé dice qualcosa di più in questo Mondiale, mentre dall’altra parte è tutto addosso a Messi che è diventato un ‘gigantino’. Ha una faccia diversa dal solito, come un combattente, è una finale egregia. Vediamo cosa accade domenica, vorrei che almeno la finale fosse limpida. Sono partito con la formula a me cara catenaccio e contropiede, ...