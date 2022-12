Cabrini scrive a Vialli | “Caro Gianluca | non sei solo Noi cremonesi non molliamo mai”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Antonio, campione del mondo 1982 in Spagna insieme a, ha voluto dedicare una lettera all’ex compagno di squadra in azzurro che ieri ha annunciato la rinuncia al ruolo di capo delegazione della Nazionale “per concentrare tutte le energie” sulla sua salute.ha scritto: “, quando ho letto sul giornale che hai rinunciato al tuo ruolo di capo delegazione della Nazionale mi si è stretto il cuore. Conoscendo il tuo straordinario attaccamento alla Maglia Azzurra, ho capito che un simile passo da parte tua può avere unsignificato: la partita che stai giocando ti sta impegnando molto! L’avversario, quello che tu chiami ‘il compagno di viaggio indesiderato’, sta giocando sporco, come un difensore che affonda il tackle, non per ...