Bereszynski al Napoli | Zanoli alla Sampdoria per sei mesi | i dettagli

Lo scambio tra terzini destri messo in piedi dae Sampdoria è in dirittura d'arrivo: ecco i motivi che hanno spinto Spalletti ad accettare l'operazione.Ilè pronto a chiudere subito per il vice Di Lorenzo: in arrivodalla Samp, percorso inverso per il giovane Zanoli (in prestito semestrale).Stiamo parlando di Sasa Lukic, centrocampista e numero 10 del Torino di Ivan Juric, titolarissimo della rosa granata e pezzo pregiato del mercato. L’ex Hellas Verona gode della stima di Ivan Juric e p ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...