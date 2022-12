Theo Hernandez | il gol più veloce di sempre in una semifinale

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il gol dicontro il Marocco è il più rapido in unamondiale negli ultimi 64 anni: rimane il record di Vavà Ci ha messo 4:39? la Francia per trovare il vantaggio con il Marocco grazie al gol di. Si tratta quindi del gol più rapido mai segnato in unadei mondiali negli ultimi 60 anni. Il record rimane a Vavà, che in Brasile Francia ci mise appena due minuti per segnare. 4:39 – Il gol diHernández è più rapido segnato da una squadra dall'inizio di unadi Coppa del Mondo dal 1958, quando Vavá segnò dopo due minuti con il Brasile contro la Francia. Avanzata.#FranciaMarocco https://t.co/4bymO2EVRq— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) December 14, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

