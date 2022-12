Serie A | Agcom approva nuove linee guida per la vendita dei diritti del triennio 2024-2027

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nella seduta odierna il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agicom) hato leper disciplinare la commercializzazione deidi trasmissione del campionato di calcio dellaA per. Nella nota diffusa si legge che “lecontengono disposizioni sulla procedura di, le modalità di composizione dei pacchetti die i requisiti degli operatori aggiudicatari”. L’Autorità ha inoltre raccomandato il ricorso a modalità di aggiudicazione deiche, nel rispetto dell’autonomia negoziale, consentano la più ampia diffusione delle partite presso gli utenti. Nel testo sono presenti ...

Così il presidente della LegaB Mauro Balata commenta la stretta voluta dall'che introduce la possibilità di esclusione dal flusso per gli IP illegali in breve tempo. "L'intera autorità ...