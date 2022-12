Sci alpino | Goggia seconda nella prova cronometrata di discesa a Saint Moritz

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sofiadopo i due successi a Lake Louise vuole ripetersi anche in Europa e si prepara alle due discese di venerdì e sabato acon il secondo tempoprima. Miglior crono per Isabella Wright in 1.29.80 davanti all’azzurra in 1.30.12. Terza l’austriaca Christina Hager in 1.30.39. Per l’Italia da segnalare l’ottavo tempo di Federica Brignone in 1.31.45. Domani ultima. SportFace.