Raccolta differenziata e certificati verdi | i rifiuti fanno guadagnare i Comuni

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) A Terre Roveresche, comune in provincia di Pesaro e Urbino, il modello Carbon WastePrint ha garantito una riduzione di oltre 5.000 tonnellate di CO2 nell’arco di due anni. Questo è il risultato ottenuto grazie agli sforzi compiuti dai cittadini e dalle aziende per gestire in modo responsabile i. Inoltre, c’è stato un guadagno di oltre 20.000 euro, ottenuto grazie alla vendita di crediti di CO2. Secondo gli ideatori di questo modello, Valentini e Belfiore, ipossonoun introito compreso tra 3 e 6 Euro/ab/anno. Questo valore è paragonabile a quello generato dal CONAI. Entrate economiche grazie ai comportamenti virtuosi Il comune di Terre Roveresche ha trasformato in una realtà la sua ambizione di far sì che i comportamenti virtuosi dei suoi cittadini creino entrate economiche. Nel 2019, per la prima volta, 2000 ...