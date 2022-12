Qatargate | sequestrati 1 | 5 milioni tra Kaili e Panzeri Oggi udienza preliminare

Il" ormai si chiama così persino nelle diciture ufficiali a Strasburgo " sconvolge l'Ue ... generando un continuo via vai nei corridoi e negli uffici, oggi perquisiti odalla ...'Il più bello del palazzo' approfondimentoad Abbiategrasso 20mila euro a Francesco Giorgi "Il più bello del palazzo" secondo il racconto de La Repubblica , una "testa di ...Gli investigatori belgi hanno assunto l’approccio ‘Follow the money‘, segui i soldi. Perché sono proprio le banconote sequestrate dagli agenti, per un totale di circa 1,5… Leggi ...È stata un’indagine condotta dai servizi segreti belgi, in collaborazione con quelli di altri paesi europei, a sollevare lo scandalo delle mazzette distribuite dal Qatar a europarlamentari di ieri e d ...