Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Non mi aspettavo questo tempo” Silvia di Pietro | “Abbiamo unito le forze”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Strepitoso argento per l’Italia nella 4×50 mista mista ai Mondiali 2022 diin vasca corta. Nel Melbourne Sports and Aquatic Centre, in Australia, gli italiani Lorenzo Mora, NicoloDie Costanza Cocconcelli hanno stupito tutti e hanno chiuso al secondo posto con addirittura il nuovo record europeo (1:36.01). L’oro è stato invece vinto dagli Stati Uniti in 1:35.15 (nuovo primato mondiale). Qui di seguito le dichiarazioni dei quattro staffettisti azzurri. Lorenzo Mora: “Sono molto contento e gasato per il record europeo. Bello essere sul podio mondiale con Cocconcelli visto che siamo compagni di allenamento. La mia frazione è stata molto buona (22.59, ndr). Un bell’antipasto per la gara di dopo? Spero di si”.: “Prima della finale c’era ...