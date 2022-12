Manovra | il giudizio Ue | misure «in linea» | ma bocciatura per pensioni | contanti e Pos

La Commissione Ue ha detto, infatti, la sua sulla. I conti, a dir la verità, erano già ... LA BOCCIATURA DELLA COMMISSIONE Male, invece, ilsul Belpaese per non aver 'compiuto progressi ......conpositivo la legge di Bilancio varata dal governo. È stata smentita la narrazione di sinistra che sosteneva che l'esecutivo Meloni avrebbe scassato i conti pubblici, e che questa...Il documento programmatico di bilancio «in linea con le raccomandazioni del Consiglio del luglio 2022. Gentiloni (Economia): «Invito a procedere sulla riforma del fisco» ...1' di lettura 14/12/2022 - "Critiche alla manovra sono per pregiudizio, bene il parere dell'UE" POLITICA (Roma). "Alcuni fanno critiche per pregiudizio sulla manovra, l'Europa invece dà giudizio favor ...