LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | la 4×50 mista mista è d’argento col record europeo! Miressi e Ceccon in finale!

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN10.33. Questi i protagonisti dei 100 dorso maschili: Cooper (Aus), Nodye-Brouard (Fra), Mora (Ita), Murphy (Usa), Stokowski (Pol), Christou (Gre), Coetze (Rsa), Tomac (Fra) 10.32: Kaylee McKeown si va a prendere una vittoria insperata e inattesa sotto la pioggia di Melbourne. Arrivano i 100 dorso uomini e si punta tutto su Lorenzo Mora! 10.30: E’ doppietta Australia!!! Kaylee McKeown vince la finale dei 100 dorso con 55?49, argento per O’Callaghan con 55?62, terzo posto a pari merito per la statunitense Curzan e la canadese Wilm con 55?74 10.29: Ai metà gara Hansson, O’Callaghan, Curzan 10.25: Tra poco la finale dei 100 dorso donne. Gara incertissima. Al via Stadden (Usa), Masse (Can), Curzan ...