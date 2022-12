Lecce | test con la Soccer Dream Parabita | 9-1 Bistrovic ancora a parte

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)in campo al mattino all’Acaya Golf Resort per una seduta d’allenamento. Nel pomeriggio, dalle 15, poi, allenamento congiunto all’Heffort Sport Village dicon la formazione dellaterminato 9-1 per i giallorossi. Questi i marcatori del: 18? pt Askildsen, 27? pt Rodriguez, 38? pt e 45? pt Oudin, 4’st, 32? st e 40? st Ceesay, 13? st e 28? st Hasic. I calciatori non impiegati nel-match pomeridiano hanno svolto un lavoro fisico in palestra. Differenziato per Dermaku e. Domani mattina è in programma una seduta d’allenamento all’Acaya. SportFace.

