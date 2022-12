Greggio tifoso Juve | “Tutte le società hanno problemi Bianconeri troppo forti per fare certi magheggi”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ezioattore e conduttore di Striscia La Notizia parla del casoe lo fa attraverso le pagine di Gazzetta dello Sport. Il noto volto della tv italiana è anche un tifosissimod dellantus. Labianconera è in piena bufera per l’inchiesta Prisma, che potrebbe avere risvolti anche sul lato sportivo. C’è chi chiede addirittura la radiazione della. Maè garantista e dice: “Si potrà giudicare soltanto a inchiesta finita. Bisogna aspettare che si concluda tutto e il giudice si esprima“. Poi aggiunge: “Credo che ogni, chi più chi meno, abbiaamministrativi. Certamente laha dietro un gruppo talmente forte economicamente che non credo sia pensabile che siano stati fatti ...