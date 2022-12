Fare soldi con i regali di Natale

Leggi su butac

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Che nel giro dei disinformatori seriali esistano soggetti che per due spicci sono disposti a raccontarvi o vendervi qualsiasi cosa è noto. Il problema, oggi, è che grazie alla pubblicità sui social tutti sono buoni aproponendo alle masse qualsivoglia idea regalo. Abbiamo già visto i fantastici braccialetti che (non) seguono tartarughe e squali (e nemmeno gli orsi polari), oggi parliamo di ciondolini che dovrebbero aiutare a riforestare il pianeta. KOALA: “Abbiamo bisogno del tuo aiuto” “Per ogni ciondolo acquistato pianteranno un’albero (sic) per me” “Un ciondolo per te= 1 albero per lui*ogni albero salva un koala in AustraliaQuest’immagine che vedete qui sopra circola sui social, noi l’abbiamo incrociata su Facebook. Nell’immagine oltre al koala da salvare vediamo una foresta in fiamme e tre ciondolini di diverso colore, ma simile ...