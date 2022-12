Avatar 2 | Kate Winslet pensava di morire in apnea durante le riprese

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)di essere morta inledi2, dopo aver battuto il precedente record di Tom Cruise. “Ho il video di me che riemergo dicendo: ‘Sono morta, sono morta?” ha detto lain occasione del press tour di: La via dell’acqua, da oggi nelle sale italiane. La star di: La via dell’acqua ha rivelato di aver pensato di essere “morta” dopo aver ripreso fiato al termine dei sette minuti e 15 secondi passati sott’acqua. “Ho il video di me che riemergo dicendo: “Sono morta, sono morta?”. E poi: “Qual è stato il mio tempo?””. Ha dichiarato laalla rivista Total Film. “Ho voluto subito sapere il mio tempo. E non potevo crederci… La cosa successiva ...

... tra gli attori presentiWinslet, Sigourney Weaver e Stephen Lang Sam Worthington tornerà a interpretare Jake Sully in- La via dell'Acqua , sequel diZoe Saldana sarà nuovamente ...... ha trasformato la splendida 73enne Sigourney Weaver, presente nel primonel ruolo di una ... New entry èWinslet che torna a lavorare con Cameron dopo la Rose di Titanic, nel ruolo della ... Avatar: La Via dell'Acqua, Kate Winslet e l'apnea di sette minuti durante le riprese: "Credevo di essere morta" Frastornati, affaticati, con l’incanto del mondo dell’acqua di Pandora ancora negli occhi, ma anche con la stanchezza per 3 ore e 12 minuti di occhialini 3D e battaglie e cattivi così già visti. Dall' ...James Cameron ce l'ha fatta. Di nuovo. A tredici anni dall'uscita al cinema di 'Avatar' torna oggi al cinema con 'Avatar: La via dell'acqua' ...