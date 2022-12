Ascolti TV 13 dicembre 2022 | Uomini e Donne da boom | censurata Pinuccia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Come sono andati glitv del giorno 13? Tra game show, soap opera e partite di calcio, è stato un martedì interessante. Rai 1 ha messo a segno un gran colpaccio attraverso la sfida calcistica tra gli argentini e i croati, i quali si sono contesi il pass per la finale. Nel pomeriggio Canale 5 ha fatto di meglio sia con le sue soap che con. A proposito di U&D, si segnala la scenache tanti spettatori stavano aspettando di vedere!TV Prime Time ieri 13, Argentina-Croazia da record La semifinale dei mondiali di calcio ha consegnato deglipiù che eccellenti a mamma Rai, capace di raggiungere l'attenzione di 10.28 milioni di persone e uno share ...

Redazione Sorrisi Rai1, Argentina - Croazia : 10.284.000 spettatori (share 44,52%) Canale 5, Downton Abbey : 1.571.000 spettatori (share 10,24%) Italia 1, Le Iene : 1.393.000 spettatori (share 10,76%) Il miglior Messi mai visto in un Mondiale. Alvarez, che novità. E l'Argentina è in finale, 8 anni dopo Otto anni dopo, l'Argentina torna a giocarsi la finale di un Mondiale.