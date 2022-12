Anzio | tentato omicidio | investito due volte un ragazzo 26enne Voleva ucciderlo perché straniero

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un, ad, ad opera di un uomo che si trovava alla guida della propria vettura e che aveva deciso di prendersela con un cittadino, senza ragione, se non quella dell’odio razziale nei suoi riguardi, come confermato anche dalle successive indagini dei Carabinieri. Un tentativo, per fortuna, non andato in porto, ma che ha portato la vittima a perdere i sensi a causa dell’urto con la vettura, oltre ai diversi danni fisici riportati. L’obiettivo dell’aggressore era, di fatto, quello di farlo fuori investendolo.a Roma, travolge con l’auto un agente: il folle inseguimento con la Poliziaadduecon l’auto Nelle ultime ore, ...