Zelensky | ' Se Putin morisse non ci sarebbe la guerra'

(Di martedì 13 dicembre 2022) Frasi poco diplomatiche ma il presidente ucraino ne è convinto. Del resto non si può chiedere adi essere tenero convisto che lo Zar ha tentato di rovesciarlo attraverso un golpe ...

Rispondendo al conduttore televisivo americano David Letterman,ha invece sostenuto che la guerra finirebbe se morisse Vladimir: 'Il regime autoritario è terribile. C'è un alto rischio ...13 dic 00:21: "Grazie all'Italia per il suo sostegno senza esitazione"ringrazia ancora una volta l'Italia. Nel corso della riunione virtuale del G7, il presidente ucraino si è ...Per Zelensky "un regime autoritario non si può permettere che uno solo abbia il controllo su tutto. Perché, quando lui viene a mancare, le istituzioni si fermano".Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. A Parigi conferenza a sostegno di resistenza Ucraina. LIVE ...