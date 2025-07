Si amputa il pollice durante i lavori di giardinaggio | la corsa in ospedale e l' intervento chirurgico d' urgenza

FALCONARA MARITTIMA – Corsa in ospedale nella serata di ieri per una donna, residente nella zona di via Aeroporto a Falconara. Durante alcuni lavori di giardinaggio, ha infatti subito una grave lesione al pollice della mano - causata da un dispositivo elettrico che stava usando - che ha richiesto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

