Calcio Juric ricoverato Bassetti | Infezione epiglottide difficile e potenzialmente pericolosa

(Adnkronos) – L'epiglottite è "un'infezione veramente molto difficile che può essere anche molto rapida e potenzialmente pericolosa". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, dopo che ieri l'Atalanta in una nota ufficiale ha comunicato il ricovero dell'allenatore Ivan Juri? nel presidio ospedaliero Bolognini di Seriate, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: infezione - calcio - juric - ricoverato

Calcio, Atalanta parte senza Juric, in ospedale per una infezione - Roma, 15 lug. (askanews) – L’Atalanta ha dato il via alla nuova stagione con gli allenamenti iniziati oggi, martedì 15 luglio.

#Atalanta, #Juric ricoverato in ospedale per un'infezione alla gola: le sue condizioni https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Atalanta--Juric-ricoverato-in-ospedale-per-un-infezione-alla-gola--le-sue-condizioni-141250.aspx… Vai su X

Calcio: Atalanta; Juric ricoverato per un'infezione alla gola. Nota del club 'migliora, previste dimissioni tra qualche giorno' #ANSA Vai su Facebook

Calcio, Juric ricoverato. Bassetti: Infezione epiglottide difficile e potenzialmente pericolosa; Calcio: Atalanta; Juric ricoverato per un'infezione alla gola; Atalanta, Juric assente al raduno: è ricoverato in ospedale per un'infezione alla gola.

Calcio, Juric ricoverato. Bassetti: "Infezione epiglottide difficile e potenzialmente pericolosa" - L'epiglottite è "un'infezione veramente molto difficile che può essere anche molto rapida e potenzialmente pericolosa". Segnala msn.com

Calcio: Atalanta; Juric ricoverato per un'infezione alla gola - L'Atalanta ha diffuso una nota oggi per spiegare che il neo allenatore Ivan Juric, è stato ricoverato "nei giorni scorsi" all'ospedale Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria, per "un ... Da msn.com