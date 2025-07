L’ad Anas Claudio Andrea Gemme eletto presidente dell’Associazione mondiale della strada

Claudio Andrea Gemme,  ad di Anas (società del Gruppo Fs),  è stato eletto presidente del Comitato nazionale italiano di Piarc Italia (Associazione mondiale della strada). Entrano a far parte della nuova governance come vice-presidenti due capi dipartimento del ministero Infrastrutture e Trasporti, Enrico Maria Pujia  e Stefano Fabrizio Riazzola.  Domenico Crocco (Anas) viene confermato primo delegato di Piarc Italia e segretario generale. “L’Associazione mondiale della dtrada Piarc – ha dichiarato il neopresidente Gemme –  rappresenta un importante strumento sia per la condivisione del know how e delle best practice di Anas a livello internazionale che per l’approfondimento e il confronto con gli Associati su tutti i temi relativi alla strada, al trasporto stradale e alla sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it