Vecchi rancori di origine professionale, la rabbia per l’essersi visto ridimensionare le mansioni lavorative. Sarebbe questo il movente di Daniele Moretti, l’uomo che, secondo i pm di Roma, ordinò il tentato omicidio ai danni di Vittorio Rapisarda (nella foto), provveditore alle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna, avvenuto a Roma lo scorso 4 ottobre, ed è stato arrestato. Una violenta aggressione attuata nell’androne del condominio della vittima, nella zona di Piazza di Spagna. Rapisarda era stato lasciato a terra dopo esser stato preso a colpi di bastone, e l’aggressore aveva portato via con sĂ© il borsone dell’uomo, contenente effetti personali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggressione provveditore Rapisarda, arrestato il presunto mandante: un impiegato che voleva vendicarsi

