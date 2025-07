La sindaca Salis incontra la ministra Bernini | Allo studio un campus universitario nell’ex ospedale psichiatrico di Quarto

Il Comune: tra le linee di futuro intervento condivise anche la partecipazione di Genova al bando lanciato dal ministero e finanziato dal Pnrr per potenziare gli studentati diffusi.

Salis: "Io sindaca o Samp salva? Non parlo di calcio" - "Non parlo di calcio, parlo solo di Genova. Noi siamo qua per un grande progetto di rilancio di questa città e diciamo che sentiamo un clima molto positivo".

Silvia Salis, ex martellista con un ruolo nel Coni: la 39enne possibile nuova sindaca dopo Bucci - Silvia Salis è vicino a diventare la nuova sindaca di Genova: 39 anni, sposata con il regista Fausto Brizzi, è vice presidente vicaria del Coni

¦ COMUNICATO STAMPA PER LO SKYMETRO ? La Sindaca Salis ci racconta che le sue decisioni del NO allo Skymetro derivano dalle risposte negative del Ministero. ?La sua ricostruzione non risulta essere veritiera ed è funzionale a coprire le sue motiv Vai su Facebook

Piano Ex Ilva, un forno elettrico a Genova: presto l'incontro fra sindaca Salis e ministro Urso: Vogliamo capire di più.

Giornata romana per la sindaca, Salis incontra i ministri Bernini e Urso e l’ad di Terna - I dossier sono quelli del progetto di un grande campus universitario, del futuro dell'ex Ilva e, con Giuseppina di Foggia, di progetti per Genova. Secondo msn.com