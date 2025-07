Trattativa Rios rilancio Roma | offerti 31 milioni

La telenovela legata al futuro di Richard Rios continua a tenere banco in questa finestra di mercato. La Roma è ancora in corsa per il centrocampista del Palmeiras, ma deve fare i conti con la concorrenza del Benfica, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. Il club brasiliano, però, resta fermo sulla richiesta di 30 milioni di euro garantiti, senza aperture a soluzioni intermedie. 6 minuti fa 16 Luglio 2025 15:44 15:44 Roma, rilancio da 31 milioni: ora la palla passa al Palmeiras. Come riportano fonti brasiliane, la Roma ha presentato una nuova o fferta ufficiale da 31 milioni di euro complessivi per Richard Rios. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Trattativa Rios, rilancio Roma: offerti 31 milioni

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

Calciomercato Roma, Gasperini spinge per Wesley: Benfica forte su Rios - Può essere quella di oggi una giornata decisiva in sede di calciomercato per la Roma, con molte delle trattative in piedi che stanno registrando novità importanti ogni ora che passa.

