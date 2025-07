Malore per Sarri ma la Lazio smentisce | come sta l’allenatore

(Adnkronos) – In un’estate complicata dal blocco del mercato, la Lazio ha iniziato il suo ritiro estivo. Sotto gli ordini di Maurizio Sarri, che ha sostituito Marco Baroni, volato al Torino, sulla panchina biancoceleste, la squadra si sta allenando a Formello con doppie sedute di lavoro per preparare la nuova stagione. Nella giornata di oggi, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - “Malore per Sarri”, ma la Lazio smentisce: come sta l’allenatore

In questa notizia si parla di: lazio - sarri - malore - smentisce

Lazio ufficiale: addio a Baroni, Sarri è il nuovo allenatore - Roma 2 giugno - Festa della Repubblica, giorno per celebrare la nascita nel 1946 dell'attuale ordinamento dello Stato Italiano, giorno in casa Lazio per voltare pagina e cominciare a scrivere un nuovo futuro.

Che fa Maurizio Sarri? Ora valuta una proposta che lo intriga più della Lazio - Un ritorno clamoroso o un nuovo orizzonte: Sarri è davanti a scelte che accendono la mente e il cuore.

Lazio, la firma di Sarri è già arrivata: Fabiani lo conferma in un video | Calciomercato - 2025-06-02 13:04:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.

Lazio, Sarri ricoverato per un malore dopo l'allenamento? Come sta il tecnico: il club fa chiarezza; Malore per Sarri, ma la Lazio smentisce: come sta l'allenatore; Sarri in clinica a Roma per visite mediche, la Lazio: alle 18 guiderà regolarmente l’allenamento.

Lazio, allarme malore rientrato per Sarri: "Solo una visita di idoneità approfondita" - Il tecnico toscano, appena tornato sulla panchina biancoceleste, si è recato a Villa Mafalda in seguito a quello che iniz ... Secondo msn.com

Sarri, malore dopo l'allenamento: l'allenatore della Lazio a Villa Mafalda, è appena stato dimesso - Il tecnico della Lazio si è sentito male in mattinata ed è stato costretto a recarsi a Villa Mafalda (Roma). Lo riporta msn.com