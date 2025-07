Monza è nella app ufficiale delle grandi città d' arte | c' è anche un pass per visitare i monumenti a prezzi scontati

Monza come le più celebri città d'arte. Con un app dedicata e anche un pass per turisti che permetterà di entrare a prezzi scontati nei monumenti della città. La città di Teodolinda è ufficialmente entrata nel circuito di YesMilano City Pass, il nuovo strumento digitale che consente a turisti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: città - pass - monza - arte

A Bari, cittá del sole partecipa ai kid pass days per promuovere la biodiversitá - Città del sole ospiterà gli eventi Bioviva in oltre 20 città italiane, tra cui il negozio in Via Nicolò Putignani 14/A a Bari, rendendosi parte attiva dei Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di eventi dedicati ai più piccoli, favorendo l’incontro tra i bambini e l’immenso.

A Napoli, Cittá del Sole partecipa ai Kid Pass Days per promuovere la biodiversitá - Città del sole ospiterà gli eventi Bioviva in oltre 20 città italiane, tra cui il negozio in Via Kerbaker 46 a Napoli, rendendosi parte attiva dei Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di eventi dedicati ai più piccoli, favorendo l’incontro tra i bambini e l’immenso patrimonio.

Cittá del sole partecipa ai Kid pass days per promuovere la biodiversitá - Città del sole ospiterà gli eventi Bioviva in oltre 20 città italiane, tra cui il negozio in Via Farini, 48 a Parma, rendendosi parte attiva dei Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di eventi dedicati ai più piccoli, favorendo l’incontro tra i bambini e l’immenso patrimonio.

PROGRAMMA MBF 2025 - Monza arengario 22 giugno 14.00 Roberta Castoldi “L’aria che passa” - Dome Bulfaro “Performare poesia” - Cristiano Sormani Valli “La certezza delle mani” - Carlotta Calabresi “Catabasi” 14.40 Lisa Beneventi “La duchessa d’Ang Vai su Facebook

Monza è nella app ufficiale delle grandi città d'arte: c'è anche un pass per visitare i monumenti a prezzi scontati; Turismo: la città di Monza entra in City Pass Yes Milano - Sconti nelle principali attrazioni turistiche della città; Via a MIMO 2025, cosa vedere, come arrivare. L'ingresso è gratuito.